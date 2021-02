Disparition de Magali : d'importants moyens mobilisés à Montfort-sur-Meu

Plus d'une centaine de gendarmes est encore mobilisée ce mercredi 17 février dans le secteur de Monfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) pour rechercher Magali. Cette mère de famille âgée de 42 ans est portée disparue depuis une semaine.

Au lendemain d'une battue à laquelle 320 personnes ont participé mardi 16 février, les recherches ont repris activement dans le secteur de Montfort-sur-Meu, à l'ouest de Rennes, pour tenter de retrouver Magali Blandin. Cette mère de quatre enfants, âgée de 42 ans, est portée disparue depuis le mercredi 10 février.

Son portable a été géolocalisé au lendemain de sa disparition

Son téléphone portable a été géolocalisé jeudi 11 février au matin, dans le secteur. Depuis, plus personne n'a de nouvelles. Sur le terrain, plus de 150 gendarmes poursuivent les recherches ce mercredi 17 février. Une équipe de plongeurs venue de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) sonde les différents cours d'eau. Si cela est nécessaire, des opérations avec drones et hélico pourraient être renouvelées ce jeudi. La zone de recherche est vaste, avec de nombreux secteurs difficiles d'accès.

Toutes les pistes envisagées

Selon les enquêteurs, aucune piste n'est exclue dans cette disparition. "Nous sommes dans un contexte de séparation du couple, mais Magali a pu aussi faire une mauvaise chute. L'hypothèse de la mauvaise rencontre est également envisagée", explique un militaire chargé de l'enquête.