Migrants : Gérald Darmanin annonce des moyens supplémentaires sur les côtes de la Manche

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce ce lundi des moyens supplémentaires pour les policiers et les gendarmes afin de "lutter contre l'immigration clandestine" sur les côtes entre Dunkerque et la Baie de Somme.

Des gendarmes patrouillent sur la plage et dans les dunes de la Côte d'Opale pour empêcher les migrants de traverser la manche en embarcation de fortune.

Gérald Darmanin annonce ce lundi dans un communiqué des moyens supplémentaires pour les policiers et les gendarmes afin de lutter contre l'immigration clandestine sur les côtes de la Manche et de sécuriser la bande littorale qui s’étend sur plus de 130 km, du Dunkerquois à la baie de Somme.

"Plus de 100 véhicules mobiles sont en cours de livraison sur le terrain pour les patrouilles, pour l’interpellation avec des matériels adaptés à la particularité du terrain comme des quads, 4×4, bateaux de type Zodiac, véhicules dotés de moyens de surveillance et de détection perfectionnés", détaille le ministère de l'Intérieur. Ces véhicules "arriveront progressivement en décembre et au cours de l’année 2022."

Le ministre annonce également "des équipements modernes et performants de vision nocturne, des caméras thermiques, 300 lampes, 160 projecteurs d’éclairage tactique, des moyens d’interceptions et de communication, mais aussi des effets d’habillement", qui seront livrés au cours de l’année 2022.