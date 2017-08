Des moyens supplémentaires pour lutter contre les incendies

Le secrétaire d'Etat au Ministère de la transition écologique, Sébastien Lecornu, est en déplacement dans le Var. Il annonce une augmentation des moyens pour renforcer la lutte contre les incendies. La prévention sera améliorée. Et la biodiversité davantage protégée.

Les violents incendies dans le sud-est de la France ont échaudé le gouvernement. Le secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la Transition écologique veut renforcer la lutte contre ces feux de foret. Sébastien Lecornu était l'invité de France Bleu Provence ce jeudi matin.

Il souhaite augmenter les crédits aux collectivités territoriales pour financer plusieurs actions de prévention. Notamment plus de panneaux d'information sur les risques d'incendies. Et puis mieux sécuriser les zones calcinées pour ne pas piétiner la nature et mettre encore plus en péril la biodiversité.

Un hommage aux pompiers mais pas de moyens supplémentaires annoncés

Le syndicat autonome des pompiers du Var dénonçaient un manque de moyens le mois dernier. Sébastien Lecornu leur a rendu hommage. "Ils ont fait un travail incroyable, avec énormément de courage." Mais pas de moyens supplémentaires annoncés.