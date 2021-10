Des "mules" qui disent avoir été contactées sur Snapchat, prises la main dans le sac en gare de Laval

Deux jeunes-femmes, originaires de la Guyane, ont été condamnées à de la prison avec sursis ce jeudi 14 octobre 2021 à Laval. Deux semaines plus tôt, elles avaient été contrôlées en gare. Les douaniers avaient retrouvé 20.000 euros en liquide dans leur valise : de l'argent issu du trafic de drogue.

Âgées de 20 et 23 ans, deux femmes originaires de la Guyane, ont été condamnées respectivement à huit et dix mois de prison avec sursis ce jeudi 14 octobre 2021, par le tribunal correctionnel de Laval. Le vendredi 1e octobre, les douaniers les ont contrôlées en gare de Laval, à la sortie du TGV Paris-Rennes. Dans leurs valises : 20.000 euros en petites coupures, de l'argent issu d'un trafic de drogue qu'elles avaient pour mission de transiter.

Elles disent avoir été contactées sur les réseaux sociaux par les dealeurs

Vanessa, 20 ans, est la seule prévenue à s'être présentée devant le tribunal ce jeudi après-midi. Pour elle, cet acte est ce que l'on appelle une erreur de jeunesse.

Elle explique avoir raté son diplôme en juillet : "mon stage s'est mal passé. J'ai arrêté, mon patron me harcelait sexuellement. C'est comme ça que je dirai : il avait des propos désobligeants, me caressait." En septembre, des dealeurs l'auraient contactées sur le réseau social Snapchat. "Pourquoi vous ? Pourquoi vous faire confiance à vous?" demande la juge. Ce à quoi la jeune-femme répond : "je ne sais pas, ce sont les réseaux sociaux, ça marche comme ça."

En transportant de l'argent, on participe à un trafic - la procureure.

Vanessa accepte la proposition : "j'avais pas d'argent, pas de travail." Pour elle, il était hors de question de transporter directement de la drogue, mais des billets "ça ne me paraissait pas si grave, enfin sur le moment c'est ce que je pensais," lâche-t-elle dans un rire naïf. Les échanges se sont ainsi poursuivis sur Snapchat.

La procureure rappelle que "ce qui fait marcher le trafic de stupéfiants. C'est tous ceux qui y contribuent. En transportant de l'argent, on participe à un trafic." Face à l'absence d'antécédent judiciaire chez la jeune-femme, la procureure requiert un avertissement : six mois avec sursis, et confiscation des biens saisis.

"Je ne recommencerai pas. J'ai compris que ca ne me mènerait nul part - la prévenue.

Vanessa est venue sans avocat, mais trouve les mots pour se défendre. Elle promet : "franchement, ne je recommencerai plus ! Les 24 heures de garde à vue m'ont servies de leçon. J'ai compris que ca ne me mènerait nul part, à part la prison et ce n'est pas fait pour moi. C'est pour ça que j'ai cherché un travail, je commence demain." Vanessa devient vendeuse dans un magasin de la FNAC.

Elles-mêmes consommatrices, les deux prévenues transportaient également quatre grammes de cannabis lors du contrôle. Elles ont donc été reconnues coupables d'usage illicite de stupéfiants, blanchiment, et concours à du trafic de stupéfiants. Les deux jeunes femmes écopent respectivement de huit mois et dix mois de prison avec sursis. Vanessa, la seule présente, écope de la peine la plus faible.