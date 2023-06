Des murs éventrés, un spectaculaire cambriolage dans un magasin de vélos à Laval

Au surlendemain du cambriolage, les stigmates sont encore visibles dans le magasin Mondovelo de Laval. Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 3 heures du matin, une équipe de cambrioleurs s'est introduite dans le bâtiment gris, situé zone des Montrons. Pour cela, les malfrats ont percé les murs raconte, éberlué, le gérant des lieux, François Beaujean : "c'est très spectaculaire en effet. Des effractions importantes à deux endroits du magasin. Ils font un trou dans le mur, 1m50x90, il y en a deux comme ça dans le magasin. Ce qui leur permet ensuite de rentrer dans le bâtiment et de sortir les vélos."

A l'arrière du magasin, les voleurs ont démonté le bardage et découpé les murs en plaques de plâtre. - D.R

Avant l'arrivée de l'agent de sécurité et d'une patrouille de la Police nationale, les voleurs sont repartis avec une dizaine de vélos haut de gamme, des montures à plus de 4000 euros pièce. "Il y avait des vélos de route et des VTT", précise François Beaujean, et "l'un des vélos a été retrouvé à proximité du magasin".

Le deuxième cambriolage en 18 mois

Depuis l'ouverture du magasin Mondovelo fin 2021, c'est le deuxième cambriolage que subissent les gérants. La première fois, en janvier 2022, les voleurs étaient passés par le toit du magasin. "On pensait que le magasin était bien sécurisé lorsque on l'a ouvert. Deux mois après l'ouverture, on a constaté qu'il y avait encore des failles. Depuis, nous avions fait des rectificatifs. Et un an et demi après, on se fait de nouveau cambrioler. Je suis scotché de voir le mode opératoire utilisé. Il devait y avoir au moins deux équipes, bien rodées. Les voleurs ne sont pas restés plus de dix minutes dans le magasin, c'est impressionnant. Quoi faire ? On est un petit peu démuni."

Le gérant du magasin Mondovelo a déposé plainte à l'hôtel de Police de Laval. Une enquête a été ouverte.