Des Nantaises vont courir pour Alexia

Comme dans beaucoup d'autres villes ces derniers jours, un footing a lieu ce mercredi soir à Nantes en mémoire d'Alexia, cette joggeuse tuée pendant qu'elle courait en haute-Saône. Le rassemblement, réservé aux femmes, doit aussi permettre de dire qu'elles doivent pouvoir aller courir sans avoir peur et sans risquer d'être agressées. Sept femmes ont été tuées pendant leur footing ces 15 dernières années.

Je ne cours jamais la nuit, je n'aime pas ça, ça me fait peur

Parce que beaucoup ont peur, comme Bérénice : "Je ne cours pas de nuit. Je n'aime pas ça et ça me fait peur", dit d'emblée la jeune femme. "J'essaie d'aller toujours dans des endroits où il y a des cafés, du monde, ça me rassure quand je cours. Ce qui est sûr, c'est que je n'irai pas sur des sentiers mal éclairés ou sur des petites routes où il n'y a pas grand monde. C'est mieux, aussi, de ne pas être toute seule. En groupe, quand on est deux ou trois, c'est plus facile. Et je prends toujours mon téléphone. Je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais ça me rassure".

Le footing de ce mercredi soir pour Alexia part à 19h30 du centre commercial Beaulieu sur l'île de Nantes. Le parcours fait de 6 à 8 kilomètres. C'est gratuit mais il faut s'inscrire. L'association qui l'organise, "La fabrique sportive", propose des sorties course à pied tous les mercredi soir au même endroit.