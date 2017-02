Des néonazis "fanatiques" agressent un groupe de jeunes à Arras

Dans la nuit de samedi à dimanche, une violente rixe a éclatée place des Héros à Arras. Cinq personnes ont été blessées. Trois hommes âgés de 25 ans originaires du Cambrésis et de Saint-Quentin (Aisne) ont été arrêtés. Le caractère raciste de cette agression ne fait aucun doute.

Comme tous les samedis soir à Arras, les bars sont pleins et il y a du monde dans les rues. Vers 1 h, du matin place des Héros, juste devant un pub, un individu commence à frapper un homme en le traitant de "sale bougnoule". C’est alors qu’éclate une violente rixe et un petit groupe de jeunes âgés 20 à 30 ans, la plupart d’origine maghrébine mais pas uniquement, sont agressés par trois hommes. Ces trois hommes âgés de 25 ans venus du Cambrésis et de Saint-Quentin dans l’Aisne sont armés de couteaux et de chaînes en fer.

Des blessures au couteau

Finalement cinq blessés sont à déplorer. Une victime a le nez brisé et écope de dix jours d’ITT (Incapacité totale de travail), d’autres ont reçu des coups de poing, de chaînes en fer et des coups de couteau, une victime a 17 points de sutures. Quand les policiers sont arrivés sur place les trois agresseurs se trouvaient déjà dans leur voiture. Avant de s'enfuir, les individus foncent sur les forces de l’ordre sans les blesser. Les agresseurs présumés ont finalement été interpellés lundi matin à leur domicile.

Je condamne ces actes scandaleux, salue le courage des victimes et le travail des services de police. @collectif_11 https://t.co/lnklsn7PSV — Frédéric Leturque (@FLeturque) February 14, 2017

Un drapeau du 3ème Reich saisi au domicile d’un des agresseurs

Chez eux et dans leur voiture les policiers ont retrouvés tout un attirail faisait l'apologie du nazisme : des écrits fascistes, des CD, des blousons de SS et même un drapeau du 3ème Reich. Ce sont des néonazis "fanatiques" selon le parquet d'Arras. En garde à vue, les trois hommes ont reconnu le caractère raciste de cette agression, sans émettre le moindre remord. lls seront jugés vendredi en comparution immédiate. Ils seront notamment poursuivis pour violences à caractère raciste, violences aggravées en réunion et violences sur personnes dépositaires de l'ordre public.