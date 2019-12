Des nounours made in Creuse à glisser sous le sapin pour les fêtes

Guéret, France

C'est un cadeau unique à glisser sous le sapin, et une alternative aux doudous produits en série à l'autre bout du monde ! Jusqu'au 23 décembre, vous pouvez acheter un nounours, fait à la main en Creuse ! Dominique Simon, la créatrice de la marque Nours de Domy, a installé son stand au Jardiland de Guéret. Depuis cinq ans maintenant, elle créé et coud chaque pièce une par une. Une production locale et l'assurance d'une peluche que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.

"Le matin je me lève, j'ouvre mon armoire, je regarde mes tissus", explique la créatrice de ces peluches made in Creuse. "Une fois que j'ai fabriqué le nounours, je l'assois sur mes genoux, et je me dis, "aller, je te fais les yeux." Ce sont mes mains qui travaillent pour faire des yeux différents à tous. " Chaque peluche nécessite environ une journée de travail. C'est donc bien souvent difficile pour Dominique Simon, de la voir partir. "Les nounours, c'est de la vie." Certains oursons sont rieurs, joyeux, d'autres sont tristes, l'un pleure même. "Ca dépend aussi de mon humeur, si je suis triste, je ferai un ours triste, si je suis gaie, je ferai un ours gaie, c'est la magie des mains en fin de compte."

Une démarche qui parle aux clients

Les nounours ont un coût, comptez entre 50 et 75 euros pièce. Mais certains font le chemin de loin, comme ce couple qui a fait Montluçon-Guéret juste pour acquérir une création de Nours de Domy. "Des beaux comme ça, on en trouve pas. C'est spécial, c'est fait à la main, la dame a un secret pour travailler comme ça", souffle, admiratif, ce papi à la recherche d'un cadeau pour son petit fils.

Simon, 24 ans repart lui avec deux gros nounours en peluche, convaincu à la fois par l'objet, et par la démarche. "Ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas juste un gagne pain, c'est une manière de continuer à donner de la vie, de laisser quelque chose. C'est important d'avoir une relation entre la personne entre la personne qui achète et la personne qui vend." Dominique vend aussi ses peluches à domicile, à la Saunière, toute l'année.