Des renforts de policiers dans les transports en commun à Cannes et Antibes

Des nouvelles brigades de sécurisation dans les transports de Cannes et Antibes

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce la création de 77 nouvelles unités dédiées à la sécurisation des transports, totalisant près de 2.000 policiers et gendarmes supplémentaires, soit un doublement des effectifs dédiés à cette mission.

ⓘ Publicité

37 nouvelles brigades de sécurisation des transports en commun en France

En plus des deux brigades existantes à Nice et Saint-Étienne, 37 brigades nouvelles de sécurisation des transports en commun vont-être créées, dont une à Cannes et une autre à Antibes.

Pour chacune d’entre elles, entre 10 et 20 policiers assureront les mêmes missions. Ces renforts seront progressivement mis en place jusqu’au printemps 2024 afin d’être pleinement opérationnels pour les Jeux olympiques et paralympiques.

Baisse de la délinquance dans les transports en commun de 45% dans les Alpes-Maritimes

Ces renforts de policiers sont annoncés alors que, dans un même temps, on observe une baisse de la délinquance dans les transports en commun. Au niveau national, pour la période septembre-octobre 2022 (comparée à la même période pour l’année 2021), les violences aux personnes dans les transports en commun "baissent significativement, à hauteur de -18%", affirme le ministère de l'Intérieur dans un communiqué ce jeudi.

Des baisses constatées en Ile-de-France mais également en région, selon le ministère de l'Intérieur : -45% dans les Alpes-Maritimes, -42% en Haute-Garonne ou encore -50% dans le Rhône.