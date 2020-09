Des nouvelles des 6.000 moutons bloqués dans la neige en Savoie : ils ont tous mangé ce dimanche !

6000 moutons brebis et vaches sont encore coincés ce dimanche soir dans le secteur du col du Glandon en Savoie. La faute à de très fortes chute de neige et à des congères qui se sont formées dans la nuit de vendredi à samedi. Attaque météo surprise puisque d'habitude , les troupeaux redescendent des alpages fin octobre.

Pierre-Yves Bonnivard le maire de Saint-Colomban-des-Villards est sur le pont tout le week-end avec les agents communaux et les élus. Le maire est monté ce dimanche en fin de journée au Glandon afin de voir la situation sur place.

Le tout dernier point avec Pierre-Yves Bonnivard Copier

Serrés les uns contre les autres dans la neige, (entre 30 et 50 cm de neige), certains animaux n'avaient pas mangé depuis 36 voire 48 heures. "L'urgence, c'était qu'ils mangent tous, et on a réussi" résume le maire.

Il a fallu acheminer 6 tonnes de fourrage à plus de 1900 mètres d'altitude. Pour cela, il était indispensable de déneiger la route du col, interdite à la circulation. Et enfin ce dimanche après midi , les premières mastications de foin !

Mais on est encore loin de la délivrance. "On a deux options. Soit la situation météo se dégrade, et il faudra réalimenter en urgence les bêtes et accélérer les évacuations. Soit ça s'améliore, et ils pourront gratter le sol à certains endroits et à nouveau se nourrir. Notre volonté à tous, c'est bien sûr qu'il n'y ait pas de pertes."

La bonne nouvelle, justement, pour l'instant, il y a très peu de décès d'animaux, "à la marge", liés à des mises à bas.

Sept éleveurs et bergers veillent dans des chalets près des troupeaux. Ce lundi, un millier d'animaux sera ramené en Isère..