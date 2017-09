Du nouveau à la tête de la gendarmerie en Normandie

Deux nouvelles têtes à la gendarmerie de Normandie. Un nouveau commandant adjoint de la région, le colonel Frédéric Aubanel. Il commande également le groupement du Calvados. Et un nouveau patron pour la Section de Recherches de Caen, le lieutenant colonel Laurent La Châtre.

Du nouveau à la tête des gendarmes normands. Tout d'abord un nouveau commandant adjoint de la région, le colonel Frédéric Aubanel, qui prend également les commandes du groupement départemental de la gendarmerie dans le Calvados. De son côté, la section de recherches de Caen change de commandant. Le lieutenant colonel Laurent La Châtre vient de prendre ses fonctions.

Agé de 50 ans, le colonel Aubanel arrive de la direction centrale, où il était l'an passé chargé de mission sur les technologies et les systèmes d'information de la sécurité intérieure. Il a auparavant notamment dirigé le groupement de gendarmerie de l'Ain, commandé la compagnie de Brest, et débuté sa carrière à Arras. Marié et père de 2 enfants, il est originaire du Cher.

Trop de violences intra-familiales dans le Calvados

Il est désormais en charge de la formation administrative qui regroupe les trois départements, Calvados, Manche et Orne. Et sur l'aspect opérationnel, il commande le groupement départemental du Calvados. Sa priorité reste lutte contre l'insécurité routière. Frédéric Aubanel trouve la délinquance "globalement maitrisée" dans le Calvados, "même si département est encore trop marquée par les violences intra-familiales".

Un nouveau patron pour la SR de Caen

Le lieutenant colonel Laurent La Châtre a pris la tête de la Section de Recherches de Caen © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Les 34 enquêteurs de la section de Recherches de Caen ont eux aussi changé de patron. Le lieutenant colonel Laurent La Châtre vient de prendre ses fonctions. Il ne découvre pas la police judiciaire, pour avoir été enquêteur à la SR de Rouen pendant 9 ans de 1990 à 1999. Originaire de Limoges, il a démarré sa carrière en Seine-Maritime. Il est ensuite passé par Bordeaux et le département du Var. Avant d'arriver à Caen, il était en poste à Paris, chef du bureau du cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale.

6 millions d'euros saisis par la SR de Caen en 2017

La section de recherches de Caen s'occupe des affaires les plus graves qui se produisent dans la région en zone gendarmerie. Atteintes aux biens, aux personnes, cybercriminalité, mais aussi saisie des avoirs criminels (6 millions d'euros saisies lors d'enquêtes depuis le début de l'année). La SR de Caen vient de fêter son 40ème anniversaire. Elle était précédemment dirigée par le lieutenant colonel Rénald Boismoreau, parti commander le groupement de gendarmerie de l'Yonne.