Des nouvelles traces de pollution détectées au lac de la Castelette à Avignon

Avignon, France

Une fine pellicule couleur arc-en-ciel a été signalée lundi 31 décembre sur l'eau du bassin d'orage, appelé lac de la Castelette, situé dans le quartier Montfavet à Avignon. Pas de doute, "il s'agit d'hydrocarbures", affirme le groupe Suez mandaté par le Grand Avignon, avant de préciser : _" des traces ont été détectées sur l'ensemble de la rétention, surtout au niveau de la passerelle et dans la canalisation." _Des équipes techniques du groupe de gestion de l'eau sont intervenues pour procéder à la dépollution dans les jours qui ont suivi, jeudi 2 et vendredi 3 janvier.

15 mètres cubes d'eau souillée

En tout, "15 mètres cubes d'eau souillée ont été pompés en surface", indique Suez. Des équipes spécialisées seront dépêchées sur place ce lundi 6 janvier pour effectuer un énième contrôle et chercher l'origine de la pollution. "On sait que c'est de l'hydrocarbure mais pas comment c'est arrivé là. Des employés habilités vont remonter le réseau." Des traces d'hydrocarbure avaient déjà été décelées en mars 2019, mais à cause des fortes pluies, il avait été impossible d'établir la cause.