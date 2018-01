Des étoiles jaunes, des casquettes SS ou encore des brassards nazis : voilà ce que l'on pouvait trouver en vente sur la plateforme Leboncoin jusqu'à dimanche. Les annonces étaient localisées à Argenteuil, dans le Val d'Oise, dans la catégorie "collection" du site. Elles ont, depuis, été supprimées. Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA) a décidé de déposer plainte.

Face au tollé, le PDG de Leboncoin, Antoine Jouteau, a réagi dimanche soir en se disant "indigné" par le contenu de ces annonces "qui ne respectent pas nos règles de parution". "Elles sont malheureusement passées à travers nos contrôles systématiques qui s'appliquent aux 800.000 nouvelles annonces quotidiennes", a-t-il expliqué sur Twitter.

Nous nous réservons le droit d'engager toutes les poursuites nécessaires vis-à-vis de l'auteur et responsable de l'annonce. Je présente mes excuses à tous ceux qui, comme moi, en ont été choqués. 2/2 — Antoine Jouteau (@ajouteau) January 14, 2018

Antoine Jouteau s'est ensuite exprimé sur franceinfo, en expliquant qu'il était "horrifié par la publication de ces annonces qui sont évidemment scandaleuses, contraires à nos règles de parution et contraires à la morale". Selon lui, ces cas sont "extrêmement rares" : 28 millions d'objets sont en ligne sur le site. Mais il promet que Leboncoin va en tirer les conséquences "et travailler avec nos équipes d'ingénierie pour améliorer nos filtres et nos contrôles."