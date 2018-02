Saint-Paul-sur-Isère, France

Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées ce vendredi en début d'après-midi dans le village de Saint-Paul-sur-Isère près d'Albertville en Savoie, pour assister aux obsèques d'Anne-Cécile Pinel. La jeune femme de 23 ans avait disparu en 2014 lors d'un voyage en Croatie et ses ossements ont seulement été retrouvés le 7 janvier dernier en Croatie.

Une cérémonie civile avec famille et amis © Radio France - Anabelle Gallotti

Sa famille a voulu une cérémonie civile ouverte à toutes les personnes qui ont soutenu la famille et aidé aux recherches depuis trois ans et demi. Les cousines d'Anne-Cécile Pinel et ses amies d'enfance ont pris la parole pour rendre hommage à la jeune femme. Une élue a lu une lettre émouvante écrite par la maman d'Anne-Cécile Pinel.

La famille et l'entourage de la jeune femme ne veulent pas en rester là. Leur combat pour savoir comment est morte Anne-Cécile Pinel en Croatie continue.