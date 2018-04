Strasbourg, France

La Direction régionale des douanes de Strasbourg a présenté le bilan de son activité 2017. Ses services ont saisi 146 kg d'explosifs et de munitions saisis chez un collectionneur bas-rhinois, des antiquités gallo-romaines, 7 kg de bijoux en or qui devaient être fondus en Allemagne, 24 kg de stupéfiants de toutes sortes, et aussi du tabac et des cigarettes, une centaine de kilos en tout.

Autre activité essentielle des douaniers, la lutte contre la contrefaçon: plus de 18.700 articles copiés ont été saisis l'an dernier, des vêtements, des chaussures, des jouets, des articles de sport. Ou encore ces 5.700 tasses "Jack Daniel's" récupérées par les agents de la BSI (brigade de surveillance intérieure) de Haguenau, puis détruites.

Les trafiquants de drogue misent aussi sur le covoiturage

Pour traquer les trafiquants de drogue, les services des douanes ont dû s'adapter aux nouveaux modes de déplacement, lignes de bus internationales ou covoiturage.

Les services des douanes ont notamment interpellé, en juin 2017, à bord d'un bus Amsterdam-Milan, un Letton qui avait avalé 660 grammes d'héroïne. En novembre, ils ont contrôlé une "mule" nigériane qui transportait dans son organisme 1,2 kg de cocaïne emballée dans des préservatifs, puis, en décembre, cet Italien qui revenait d'Amsterdam avec 950 grammes de la même drogue, également conditionnée dans des préservatifs cachés dans ses organes. Tous deux voyageaient grâce au site Blablacar.

A bord d'un bus Strasbourg-Amsterdam, les douaniers ont aussi contrôlé un Nigérian qui transportait "in corpore" près de 90.000 euros en billets de banque. Enfin, il y a ces voyageurs de retour du Maroc qui ont préféré abandonner sur le tapis à bagages de l'aéroport de Strasbourg leurs quatre valises pleines de cigarettes...

Lutte contre le pillage archéologique : 1000 objets antiques saisis. Christine Durringer, directrice régionale des douanes, et Christian Nègre, directeur régional adjoint des affaires culturelles, rappellent que la détection d’objets métalliques est illégale. pic.twitter.com/QLJwXZ28zX — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) March 27, 2018

Protéger le patrimoine historique

En novembre dernier, la BSI de Strasbourg-Entzheim a découvert chez un particulier des monnaies gauloises, romaines et gallo-romaines en bronze, en argent et en or, ainsi que des silex, des céramiques, des statuettes de Mercure, des cols d'amphores et des fibules, des broches antiques. Ces objets, expertisés par les conservateurs de la DRAC Grand Est (Direction régionale des affaires culturelles), dataient de 4.500 avant Jésus-Christ pour les plus anciens. Un butin estimé à plus de 52.000 euros qui provenait de fouilles illégales et devait être revendu en ligne.