Des opérations de la police contre les rodéos quartier Pissevin

Vendredi et samedi, des contrôles routiers ciblés sur la lutte anti rodéos ont été réalisés en QRR (Quartier de reconquête républicaine), quartier Pissevin, à Nîmes. Une dizaine d'effectifs de Police nationale, assistés de deux effectifs de Police Municipale, ont participé chaque jour à la mise en place de ces dispositifs. "Les infractions telles que franchissements de ligne blanche, dépassement dangereux, franchissement d'un feu rouge fixe ou circulation dans un couloir de trambus, sont dénoncées par la population comme étant fréquentes dans le quartier, d'où l'importance de renouveler ce type de contrôles ciblés", indique la Police (Communiqué).



Au total, 56 véhicules ont été contrôlés dont quatre deux roues et également soixante-et-onze personnes, dont deux ont été arrêtées : l'une pour conduite malgré suspension de permis de conduire. Deux délits de défaut d'assurance ont été relevés.



15 contraventions relevées

-2 franchissements de ligne blanche

-1 non respect feu rouge fixe

- 1 non port ceinture de sécurité

- 1 non port de gants

-1 non transfert de carte grise

-2 défauts de contrôle technique

-1 non présentation assurance

-1 non présentation carte grise

-1 dépassement dangereux

-1 pneu lisse

- 1 plaque non conforme

-1 conduite avec permis non prorogé

-1 circulation dans couloir de trambus



Quatre véhicules ont été immédiatement immobilisés.