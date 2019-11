Perquisitions à Grenoble et Roybon dans le cadre de l'enquête sur une série d'incendies volontaires

Grenoble, France

Des policiers ont investi vers 6 heures ce mardi matin 26 novembre quatre squats et une colocation de la métropole grenobloise "sur commission rogatoire des juges d'instructions de Grenoble co-saisis des enquêtes sur des incendies et dégradations en bande organisée dans l'agglomération grenobloise en 2017, 2018 et 2019" explique le parquet de Grenoble. Il n'y a pas d'information plus précise concernant d'éventuelles interpellations. Une opération similaire menée par la gendarmerie ce mardi matin sur le site de la ZAD de Roybon (Isère) serait liée aux même enquêtes.

Série d'incendies volontaires, dont celui de France Bleu

Depuis 2017 des incendies d'origine volontaire ont affecté - outre les locaux de France Bleu Isère et encore plus récemment la salle du conseil de la mairie de Grenoble - la caserne de gendarmerie de Meylan, des garages du quartier général du groupement de Gendarmerie de l'Isère, l'église Saint-Jacques, la Casemate de Grenoble, des locaux de la société Eiffage, de la société JC Decaux, des véhicules du centre communal d’action sociale de Grenoble et de la société Enedis à Grenoble. Dans tous les cas les mouvements anarchistes et libertaires sont suspectés. Quand ils n'ont pas carrément revendiqué ces actes.