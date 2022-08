Beluga perdu dans la Seine : des difficultés pour localiser précisément l'animal

Plusieurs organismes sont mobilisés ce vendredi 5 août pour localiser précisément le beluga, perdu dans la Seine depuis le début de semaine. Les recherches sont compliquées car l'animal bouge beaucoup et ne se laisse pas facilement approcher.

De gros moyens ont été engagés ce vendredi 5 août dans le secteur de Gaillon (Eure) pour tenter de localiser avec précision le beluga, perdu dans la Seine depuis mardi, qui continue de parcourir le fleuve. Selon la préfecture, le cétacé se trouve désormais entre deux écluses : celle de Fréville et celle de Saint-Pierre-la-Garenne, soit une distance d'environ 40 kilomètres. Cinq bateaux sont mobilisés. Ils appartiennent aux sapeurs-pompiers du département, à la brigade fluviale de la gendarmerie, à l'Office français pour la biodiversité, ainsi qu'à l'ONG Sea Shepherd.

Les services de l'Etat ont aussi demandé aux bateliers qui naviguent sur la Seine de faire remonter à VNF (Voies Navigables de France) d'éventuelles observations. Quant aux drones, ils ne peuvent pas être utilisés avec efficacité tant que l'animal n'est pas repéré avec précision.

Déterminer l'état de santé du beluga

"L'objectif pour l'instant, c'est de poursuivre les observations qui ont démarré jeudi. Mais elles n'ont pas forcément été suffisantes pour bien caractériser l'état de santé du beluga. On a vu qu'il semblait amaigri, donc on a quand même besoin d'en savoir un peu plus", détaille Emmanuel Pasco-Viel, qui supervise les opérations pour la préfecture. Celle-ci estimait ce jeudi soir que l'état de santé du beluga était "préoccupant".

Les opérations sont rendues compliquées par le comportement de l'animal marin, qui ne se laisse pas approcher facilement : "D'un côté c'est positif, ça veut dire qu'il bouge bien. Il ne semble pas non plus en trop mauvaise forme à cet aspect-là."

Selon Gérard Mauger, vice-président du Groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin (GECC), interrogé par nos confrères de l'AFP, le cétacé "fait de très courtes apparitions en surface, suivies de longues apnées, avec beaucoup de changements de direction." Le responsable associatif dit même "s'interroger" sur la conduite à tenir envers cet animal. Des enregistrements acoustiques "moteurs coupés" ont été réalisés à une cinquantaine de mètres "mais il n'a pas fait d'émissions sonores", a regretté Gérard Mauger.

Sea Shepherd tente également de nourrir le cétacé avec du poisson. "On ne sait pas si ça peut fonctionner. Ce n'est pas évident, mais c'est une tentative puisque s'il semble amaigri et ça peut effectivement lui être utile, mais sans savoir si ça peut bien fonctionner, parce que ça reste un animal sauvage", poursuit Emmanuel Pasco-Viel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



