Des ossements à découvert au cimetière Bon Pasteur de Lourdes, la municipalité reconnaît des débris d'os

Ce sont bien des ossements à découvert qui ont été vus plusieurs jours d'affilée dans le cimetière de Lourdes, le cimetière Bon Pasteur. C'est un habitant qui a alerté nos confrères de La Nouvelle République des Pyrénées. Il allait sur la tombe de ses parents et en passant près du carré des indigents, il a aperçu des ossements. C'était à la mi-juin. Henri, Lourdais, a vu des os assez vieux et il explique que c'est resté comme cela au moins 13 jours. La mairie a reconnu qu'il s'agissait d'ossements.

photo du cimetière Bon Pasteur prise par un habitant de Lourdes

"Un bout de colonne vertébrale près d'un monticule de terre" raconte Henri qui vit à Lourdes. Cet habitant était sans doute aussi étonné que choqué : "J'ai vu la colonne vertébrale qui était tout accrochée ainsi que d'autres morceaux d'os. Ça m'a vraiment fait très très mal de voir ça. Les jours sont passés. Rien. Je regardais, je me disais que ce n'était pas possible qu'ils laissent ça comme ça. [...] Pour une ville comme Lourdes, une ville religieuse où on doit prendre soin des choses. [...] Il n'y a aucun respect pour la famille qui est décédée."

Henri, habitant de Lourdes Copier

Une photo des ossements prise par un habitant de Lourdes

"Ça peut arriver" dit la ville de Lourdes. D'abord parce que cet espace est une sorte de fosse commune donc "c'est pour les gens qui n'avaient pas les moyens de se payer un caveau" ajoute la municipalité. Autre explication donnée : les sols bougent, encore plus quand il y a des intempéries. Il semble donc, d'après la mairie, que ces mouvements du sols sont liés aux récents orages. Sur place, tout a été remis en ordre. Les services municipaux veulent changer "leurs méthodes de travail avec les pompes funèbres" pour éviter que ça ne se reproduise.