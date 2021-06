Des ossements humains découverts à proximité du domicile de Lucas Tronche, à Bagnols-sur-Cèze

"Des ossements pouvant être d'origine humaine, des débris de vêtements et d'un sac similaire à celui de Lucas Tronche ont été retrouvés ce jeudi matin à Bagnols-sur-Cèze " précise Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes qui s'est rendu sur place. Les recherches ont été ordonnées par la juge d'instruction en charge de l'enquête sur la disparition de cet adolescent de 15 ans, le 18 mars 2015. Ce sont les pompiers du GRIMP, le groupement de recherche et d'intervention en milieu périlleux qui sont intervenus, la zone de recherches étant très accidentée. Selon Me Mimran, l'avocate des parents de Lucas Tronche, cette zone avait déjà été examinée par des chiens, sans résultat.

Des analyses ADN effectuées

Le procureur indique que des examens médico-légaux des ossements vont être réalisés et si possible, des examens génétiques. Les résultats pourraient être connus d'ici cinq à dix jours. Depuis 6 ans, toutes les recherches menées pour retrouver l'adolescent s'étaient soldées par un échec. Selon Eric Maurel, la découverte des ossements n'a aucun rapport avec l'émission en direct "Appel à témoins" que M6 avait consacrée notamment à cette disparition le 7 juin 2021.

Les parents de Lucas Tronche ont réagi par le biais de l'association Retrouvons Lucas Tronche : "La découverte d’un corps pouvant être celui de Lucas nous semble mettre un terme à ces 6 années de recherches mais aussi d’espoir. 6 années pendant lesquelles vous avez été avec nous, soutien indéfectible. Nous vous en remercions du plus profond de notre cœur. Aujourd’hui vient le temps du silence. Ce silence, autrefois assourdissant, est nécessaire pour nous permettre de nous recueillir, de tenter de nous apaiser et de continuer désormais sans lui.Ce silence laisse la place à l’enquête qui se poursuit. Nous n’oublierons jamais notre Lucas tant aimé. Vous comprendrez à présent que nous aspirons à nous recentrer autour de notre famille et que nous ne tenons pas à faire de commentaires. Merci aux équipes de police, à l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour retrouver Lucas, aux bénévoles du groupe Facebook, de l’association Retrouvons Lucas, aux médias, à tous nos amis et collègues qui nous ont tant épaulés. Merci d’avoir été là, nous ne vous oublierons pas."