Des pages créées sur les réseaux sociaux pour humilier: Les auteurs sont parfois en CE2 ou CM1.

L' adjudante Marianne Gronier, commandante de la "maison de protection des familles" basée à l'Isle d'Abeau était l'invitée de 7h45. On est loin d'imaginer jusqu'où va le harcèlement ordinaire sur les réseaux sociaux dont les auteurs sont des adolescents et de plus en souvent des écoliers.

Alors que 13 prévenus sont jugés pour harcèlement et menaces de mort sur les réseaux sociaux contre Mila, une jeune iséroise de 21 ans, France Bleu Isère a voulu en savoir plus sur le harcèlement ordinaire dans les collèges et écoles primaires où la "maison de protection des familles" de la Gendarmerie intervient pour de la prévention, mais aussi pour suppléer les directions d'établissements scolaires dépassées par le phénomène, parce que leur métier c'est l'éducation et non la lutte contre la délinquance. C'est justement la spécialité de la Gendarmerie.

"Il y a quelques temps, ça commençait au collège, mais de plus en plus, maintenant çà commence en primaire, 10 ans, même avant parfois." raconte Marianne Gronier " Les responsables d'établissements disent qu'ils doivent régler le lundi matin, les problèmes qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux, le week-end"

Exemple cité par la gendarme "une fille de 14 ans déscolarisée depuis 2 ans à cause de vidéos faites alors qu'elle était giflée par des "camarades. Il lui est insupportable, maintenant, de retourner dans son établissement."

Des élèves de CM1 voire CE2

Elle poursuit "On intervient dans les établissements scolaires à la demande pour des interventions ciblées quand il y a des problèmes. Ces mois derniers, on a fait en majorité des interventions dans les écoles primaires pour des élèves de CM1/CM2, voire même CE2"

"_On reçoit également des auteurs (de harcèlement). On fait des rappels à la responsabilité des mineurs, à la demande des établissements scolaires, quand il y des problèmes et qu'il n'y a pas de plainte._ On reçoit les auteurs pour leur faire prendre conscience de leurs actes et les mettre devant leurs responsabilités"

A la demande des établissements scolaires

"Les parents doivent être des accompagnants sur les réseaux sociaux, expliquent Marianne Gronier. Ils n'envoient pas leurs enfants dans la rue sans leur avoir donner des règles de sécurité. Et c'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux" "Les parents sont choqués des mots utilisés par leurs enfants, parfois dans un registre sexuel"

La maison de protection des familles" est basée à l'Isle d'Abeau. On l'appelait auparavant la BPDJ: brigade de prévention de la délinquance juvénile.

Réécoutez l'interview de Marianne Gronier l'invitée de 7h45