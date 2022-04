Des pancartes contre un projet éolien vandalisées dans le Nord-Mayenne

En début de semaine, l'association Vent de colère du Pays-de-Mayenne, qui s'oppose au projet éolien envisagé sur la commune, a eu la mauvaise surprise de découvrir les pancartes et affiches installées sur l'emplacement, arrachées et détruites. "Ces pancartes portent pour certaines des slogans pour alerter les gens et d'autres, des informations sourcées sur les nuisances que causeront les éoliennes", détaille Michel Fauquier, président de l'association Vent de colère du Pays-de-Mayenne.

L'association reproche aux vandales la destruction de ses panneaux d'informations. - Association Vent de Colère du Pays-de-Mayenne

Ces affiches sont installées sur des terrains privés avec l'accord des propriétaires, précise Michel Fauquier. "Nous n'attaquons personne en particulier, se défend le président de l'association. Nous apportons des informations qui, semble-t-il, dérangent un certain nombre de personnes, qui par trois fois, ont vandalisé nos panneaux et refusent de discuter avec nous." Il accuse ainsi ces derniers de pénétrer de nuit sur des propriétés privées pour détruire ou voler les supports.

"De plus en plus violents et disproportionnés"

"Dans un premier temps, ils se contentaient de déchirer les affiches. Là, ils ont carrément volé ou cassé nos panneaux. Certains ont même été déterrés après avoir été arrachés", ajoute Michel Fauquier. Il regrette ce manque de communication et assure que l'association Vent de colère du Pays-de-Mayenne se tient prête à échanger intelligemment. Elle ne portera d'ailleurs pas plainte. "Ils utilisent des moyens de plus en plus violents et disproportionnés alors que nous ne sommes agressifs envers personne et voulons débattre." L'association organise le 18 juin prochain une réunion publique à La Chapelle au Grain à laquelle elle convie tous ses opposants.