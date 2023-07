Des panneaux stop volés sur une route où la vitesse fait polémique en Dordogne

"C'est lamentable". Une dizaine de jours après le vol des deux panneaux, Michel ne décolère pas. Lui qui habite à l'entrée de la commune de Saint-Chamassy (Dordogne), se plaint depuis des années de la vitesse des voitures qui passent devant sa maison. "Ça fait 26 ans que j'ai une maison ici, et ça fait 26 ans que ça roule vite !".

Il était le premier ravit de voir ces panneaux installés à quelques dizaines de mètres de sa maison, alors il en veut aux voleurs : "c'est important pour la vie des gens, des habitants et surtout des enfants" arrivés depuis peu dans le lotissement. Avant l'installation des panneaux, il avait lui-même bricolé un panneau en bois sur lequel est inscrit "Ralentir, merci".

Michel a installé ce panneau quelques mois avant l'installation des panneaux "Stop". © Radio France - Thibault Delmarle

"Les C15 passent vite ! Trop vite !"

"Les C15 passent vite ! Trop vite !", se désole Marc, qui habite aussi ici depuis quelques années, "mon chien s'est fait renverser devant la maison" alors lui aussi est agacé de voir cette signalisation disparaître. Des panneaux, il le concède, que tout le monde ne respectait pas, mais qui avaient au moins le mérite de limiter un peu la vitesse. Ici, on ne doit pas rouler à plus de 40 km/h, "le panneau 40 aussi a été volé il y a quelques années, il ne faut pas l'oublier" rappelle Michel.

La mairie a porté plainte

Les deux panneaux ont été volés dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier, seulement quelques jours après leur installation. L'hypothèse de fêtards qui voulaient s'amuser à décrocher deux panneaux après le feu d'artifice est envisagé, mais difficile de ne pas faire le lien avec la protestation de certains habitants de la commune et des alentours, explique Roland Delmas, le maire : "on a entendu un certain nombre de personnes être mécontents de cette installation, parce que ça change les habitudes "à quoi ça sert ? et puis dans une ligne droite ça ne sert à rien" lui ont lancé certains administrés.

Chaque année, des centaines de panneaux de signalisation sont volés à travers la France. D'autres communes du Périgord sont concernées.

Deux nouveaux panneaux, d'une valeur de 500 euros, hors taxes, ont été commandés par la Mairie. Ils devraient être installés pendant le courant du mois d'août, cette fois avec des boulons inviolables. La Mairie a porté plainte auprès des gendarmes du Bugue. Les militaires sont venus relever des empreintes, sans grand espoir de mettre la main sur le ou les voleurs.