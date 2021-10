Des papas réunis à Flers dans l'Orne autour d'une bière ... et d'un prêtre!

Une soirée Abbé Mousse Papa, cela vous tente ? L'idée vient d'être lancée à Flers dans l'Orne par le prêtre de la paroisse. Le père Christophe Peschet qui a réuni ce jeudi 30 septembre une vingtaine de papas au café de la gare pour échanger autour d'une bière. Un moment détendu et convivial pour retisser les liens égratigné par la crise sanitaire.

Religion, cela veut dire relier _ Père Christophe Peschet

Une heure entre papas, célibataires ou mariés. C'est le principe de cet "Abbé Mousse Papa" où il n'y a aucun thème de discussion imposé. Les participants évoquent l'Eglise uniquement si ils le souhaitent explique le prêtre. Mais pour l'instant, Quentin, 27 ans a surtout parlé travail avec son voisin menuisier dont il fait tout juste la connaissance.

Une vingtaine de papas s'est retrouvé pour cette première soirée "Abbé Mousse Papa" à Flers © Radio France - Elodie Touchais

Une soirée pour mieux connaitre les papas

Le père Peschet en rigole mais "maintenant les mamans risquent d'être jalouses!". Ces soirées ne sont réservées qu'à ces messieurs, les pères de famille que l'on voit moins souvent raconte le prêtre. "Ce sont surtout les mamans qui s'occupent du catéchisme, c'est elles qui gèrent les inscriptions pour les baptêmes". Pour le père Peschet , "les papas sont plus pudiques" et c'est donc pour les découvrir et les aider aussi à nouer des liens entre eux qu'il s'est lancé dans l'organisation de cette première soirée.

Recréer du lien après la crise sanitaire

La convivialité a souffert des 18 derniers mois de crise sanitaire. A 86 ans, Jean est le doyen de cet Abbé Mousse Papa et si il est là, c'est pour retisser du lien. Cet ancien syndicaliste s'inquiète de voir la société devenir de plus en plus "individualiste" et cette mousse partagée avec d'autres hommes, "c'est le début des retrouvailles avec pour objectif premier de se parler".

Son voisin Sylvain opine du chef. Ce principal de deux collèges d'enseignement catholique a débarqué dans l'Orne en septembre 2019. Avec les confinements successifs, impossible pour lui de se constituer un nouveau réseau social et "les contacts professionnels ne suffisent pas à un épanouissement" dit-il. Alors cette soirée Abbé Mousse Papa c'est pour lui une vraie respiration : "c'est comme la vie d'avant mais avec des nouveaux gens, c'est encore mieux"

La prochaine soirée Abbé Mousse Papa aura lieu le jeudi 28 octobre au café de la gare à Flers. Le rendez-vous est fixé à 19h30 tous les derniers jeudis du mois.