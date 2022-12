Des papiers d'identité de Leslie et Kévin, portés disparus depuis 2 semaines, retrouvés en Charente-Maritime

Peut-être une première piste pour les enquêteurs. Des papiers d'identités appartenant à Leslie et Kévin, qui n'ont plus donné signe de vie depuis deux semaines, ont été retrouvés jeudi 8 décembre dans le village de Puyravault, non loin de Surgères. C'est ce qu'indique ce vendredi matin le maire de la commune, confirmant une information du journal Sud-Ouest.

Dans un conteneur à vêtements

Les papiers ont été découverts par un employé, qui venait récolter des vêtements dans un conteneur. Ils ont été visiblement déposés, et non retrouvés rangés dans des habits.

Puyravault se trouve également non loin d'Aigrefeuille-d'Aunis, où vit Leslie. Mais le jeune couple n'est pas connu dans le village précise le maire, Raymond Desille.

Vus la dernière fois dans les Deux-Sèvres

Leslie, 22 ans, et Kévin, 20 ans, ont été vus la dernière fois dans la nuit du 25 au 26 novembre , alors qu'ils participaient à une soirée à Prahecq, près de Niort. Selon le parquet niortais, "rien ne permet de déterminer quand et où ce couple a disparu, et aucune hypothèse n’est privilégiée à ce stade." D’importants moyens humains sont mobilisés pour les retrouver, avec le renfort de techniciens en identification criminelle, de plongeurs et de militaires des compagnies de gendarmerie de Niort et de Rochefort .