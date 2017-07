Des papis et mamies qui s'improvisent graffeurs dans l’agglomération rochelaise

Une trentaine de seniors de la résidence autonomie d'Aytré près de La Rochelle ont graffé cette semaine le mur de leur immeuble, encadrés par un graffeur professionnel. Les bombes de couleur n'ont plus aucun secret pour ces artistes.

Qui a dit que les graffitis étaient un truc de jeunes , depuis un an et demi la résidence "autonomie" le Champs de mars à la Rochelle, résidence pour seniors, organise chaque semaine des ateliers graffitis et fait appel à des graffeurs professionnels pour encadrer les résidents.

La graffiti mania est contagieuse. Hier les résidents du Champs de mars sont allés montrer leurs talents à leurs homologues de la résidence "autonomie" des cèdres à Aytré. Sur place, la fine équipe était, la encore, conseillée par un graffeur professionnel. Laurent Kebz est ravi de pouvoir transmettre sa passion à un public dit-il : "qui a déjà vécu pas mal de choses, et c'est intéressant d'avoir leur regard sur notre pratique ".

Les résidents en pleine séance de graff avec leur professeur Laurent Kebz © Radio France - Catherine Berchadsky

Munis de bombes de couleur, les résidents s'en sont donnés à coeur joie, en badigeonnant les figures dessinées par leur professeur, en l'occurrence un cèdre pour rappeler le nom de la résidence et un cheval symbole de la commune d'Aytré.