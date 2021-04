Des "papys dealers" condamnés pour trafic de drogues entre Pézenas et Agde

Âgés de 66, 63 et 62 ans, les trois trafiquants de drogues ont été condamnés à des peines de deux à cinq ans de prison. En compagnie d'un homme de 37 ans, lui aussi reconnu coupable, ils revendaient de la cocaïne et du cannabis entre Agde et Pézenas (Hérault).