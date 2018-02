Plusieurs mères d'élèves de la classe de CE2 de l'école des Marins à Châteauroux dénoncent des faits de harcèlement sur leurs enfants de la part d'autres élèves. L'inspection académique est saisie et assure prendre l'affaire très au sérieux.

Châteauroux, France

Des parents d'élèves de l'école élémentaires des Marins, à Châteauroux, dénoncent de nombreux faits de harcèlement dans l'enceinte de l'établissement. Ces derniers mois, plusieurs enfants de la classe de CE2 auraient été pris à partie, violentés, insultés par deux fillettes de leur classe.

Insultes, humiliations, menaces, chantage

Il y a 3 semaines, c'est la fille d'Anne, 8 ans, qui parle la première. Elle rentre de l'école et s'effondre : "Ce que je prenais pour des insultes d'enfants se sont révélées être du harcèlement moral, physique, et même matériel puisque son cartable a été découpé récemment, déplore Anne, la mère de la fillette. Elle se faisait enfermer dans les toilettes, passer la tête sous l'eau, insulter régulièrement, taper. Elle est revenue avec des bleus donc j'ai pu constater. Je pense qu'il lui a fallu beaucoup de courage pour en parler et elle a permis qu'on découvre que d'autres enfants subissaient les mêmes sévices."

C'était : "Tu me donnes ça dans ton matériel scolaire sinon je te casse la gueule à la récré"

- Emilie, mère d'un élève de 8 ans

Anne assure qu'en tout, 5 enfants sont touchés dans cette classe de CE2 qui compte 26 élèves. Le fils d'Emilie, 8 ans lui aussi, s'est à son tour confié à sa mère : "Il a tout dit, raconte Emilie.Les coups qu'il recevait au quotidien. Les insultes, qui sont aussi quotidiennes.'Tu me donnes ça dans ton matériel scolaire sinon je te casse la gueule à la récré', en gros c'était ça. Il se faisait piétiner dans la cour... _Ça les amusait et mon fils a une épaule en vrac depuis 15 jours_".

La plateforme Non au harcèlement saisie

Ces derniers faits ont été constatés par un médecin et ont débouché sur 6 jours d'arrêt. La mère a également déposé une main courante au commissariat de Châteauroux cette semaine. Puis plusieurs mères ont saisi la plateforme Non au harcèlement.

À ce stade, le "référent harcèlement" à l'Inspection académique de l'Indre refuse de se prononcer sur les faits. Il dit tout de même prendre cette affaire très au sérieux. Il veut recevoir tour à tour les parents d'élèves, le directeur, le psychologue de l'école et l'institutrice.