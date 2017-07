Cher : des parents d'élèves veulent ouvrir une nouvelle école dans les locaux de l'Angelus

Des parents d’élèves de l'Angelus à Presly, dans le Cher, veulent ouvrir une nouvelle école dans les locaux de l'institution, fermée depuis début juin sur décision de justice pour des soupçons de maltraitance sur les enfants. Ils ont créé une association, le président témoigne sur France bleu Berry.

Une nouvelle école pourra-t-elle ouvrir dans les locaux de l'Angelus, à Presly dans le Cher ? Depuis début juin, l'école traditionaliste catholique est fermée, sur décision de la préfecture après des perquisitions des lieux. Le directeur, l'Abbé Spinoza, a lui été mis en examen début juillet pour des violences sur les enfants et pour travail forcé et travail dissimulé. Depuis un mois, plusieurs parents d'élèves s'attellent à ouvrir une école similaire, au même endroit.

**Je pars du principe que, quoi qu'il arrive, cette école ouvrira - Eric Lougnon, président de l'association**

Le directeur de cette association est un père de famille du Cher, Eric Lougnon. Sur ses 10 enfants, 4 étaient scolarisés à l'Angelus. L'un d'eux a obtenu son baccalauréat, les 3 autres devaient poursuivre leur scolarité à Presly à la rentrée :

ECOUTEZ - "La grande majorité des parents est derrière l'Abbé Spinoza et nous encourage à nous battre" - Eric Lougnon, président de l'association qui veut ouvrir une nouvelle école dans les locaux de l'Angelus. Copier

"L'association populaire d'éducation de l'institut Saint-Gabriel à Presly"

Les statuts de l'association ont été déposés il y a tout juste un mois sous le nom de l'Association populaire d'éducation de l'institut Saint Gabriel de Presly. Ils ont également repris à leur nom la location des locaux.

Les statuts de la nouvelle association ont été déposés fin juin.

L'objectif de cette association, qui compte pour le moment 4 membres, n'est pas à proprement parler de rouvrir l'école, puisqu'elle est fermée par une décision de justice. Mais le projet de nouvel établissement y ressemble beaucoup : une école catholique traditionaliste, hors contrat avec l'Etat, et donc dans les mêmes locaux, avec une équipe pédagogique largement similaire. La nouvelle directrice est une ancienne professeure de l'Angelus et seuls 3 nouveaux enseignants sont recrutés, en anglais, en allemand et en sport.

La nouvelle association recherche 3 enseignants, deux ont déjà été recrutés. - Capture d'écran du site internet Le Salon Beige.

Quant aux parents d'élèves, selon nos informations, ils restent une grande majorité à nier les accusations qui pèsent sur l'abbé et à vouloir réinscrire leurs enfants. Ce serait le cas pour au moins 70 enfants sur 109. Il faut encore que l'école puisse rouvrir à la rentrée ! Sauf que pour le moment, il leur est impossible d'accéder aux ordinateurs ou aux comptes bancaires pour payer les professeurs car le bâtiment est sous scellés. Et il devrait le rester jusqu'à la fin de l'enquête.

Retrouvez notre dossier : Le directeur de l'école catholique l'Angélus dans le Cher mis en cause pour maltraitance