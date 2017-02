Des parents drômois voudraient une Légion d'Honneur pour leur fils, Marin

Marin, 20 ans, a été sauvagement agressé à Lyon en novembre pour avoir défendu un couple pris à partie par des jeunes parce qu'ils s'embrassaient dans la rue. Sa famille a lancé une pétition sur internet pour qu'il obtienne la Légion d'Honneur. Ils sont originaires de Drôme-Ardèche.

Marin est né à Tournon, il a été scolarisé en primaire au Sacré Coeur avant de déménager en région lyonnaise. Sa mère est originaire de Chanos Curson; son père vit et travaille encore dans la Drôme, à la Motte de Galaure. La famille reçoit beaucoup de messages de soutien de Drôme et d'Ardèche.

L'idée de la Légion d'Honneur a germé sur Facebook

Créée après l'agression, la page Facebook Je soutiens Marin rassemble aujourd'hui près de 100 000 personnes. L'idée de la Légion d'Honneur est née parmi ces soutiens. La famille a demandé à Marin ce qu'il en pensait. Il a refusé au départ, estimant que son geste était normal, qu'il n'avait rien d'héroïque; après réflexion, il s'est dit qu'une Légion d'Honneur donnerait valeur d'exemple à son attitude et que la prochaine fois, il ne serait peut-être plus seul à défendre quelqu'un dans la rue et qu'il ne risquerait pas de coups en retour.

La famille a donc lancé une pétition sur le site Change.org. Elle sera transmise au Président de la République.

La santé de Marin s'améliore peu à peu

Frappé violemment à la tête le 11 novembre, Marin a sombré dans un coma. Il s'est réveillé plus de 15 jours plus tard. Aujourd'hui, il parle, mange, boit à nouveau. Il exerce sa mémoire immédiate qui avait complétement disparu. Il travaille aussi la mobilité du côté gauche de son corps, le bras, la jambe. Ses médecins envisagent un an et demi à deux ans de rééducation.