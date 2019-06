Paris : des parents en colère après un vol massif de poussettes dans une crèche du 19e arrondissement

Ça paraît incroyable : 17 poussettes ont volées en même temps, mardi, dans une crèche de la rue Botzaris dans le 19ème. Des vols devenus monnaie courante et qui exaspèrent les parents.

Paris, France

Des parents préparent une plainte commune après le vol ce mardi de 17 poussettes dans une crèche du 19ème arrondissement de Paris. Parmi les victimes de ce vol, Julia Lagré, maman d'un enfant de trois ans, dénonce "un ras-le-bol" alors que, selon elle, ces vols sont "assez courants dans les crèches et les halls d'immeuble de l'arrondissement". Selon Julia Lagré, les poussettes se trouvaient dans "un local fermé par un digicode au sein d'une crèche elle-même fermée par un autre digicode". Au total, 17 poussettes ont été dérobées.

Vous avez vu un vol de 16 poussettes au 32 rue Botzaris dans l’après midi à l’entrée d’une creche ?

On a besoin de temoignage et Mes DM sont ouverts.



Oui 16 poussettes. Ça implique sûrement un camion. RT apprécies. — Julia Lagrée (@jlagree) June 4, 2019

"C'est un vrai problème ! Une situation relativement similaire s'était déjà produite l'année dernière dans cette même crèche", précise la mère de famille."On en a marre et on a envie que ça se sache parce que ce n'est pas normal que des parents avec des revenus très différents se retrouvent touchés de cette manière", a réagi Julia Lagré. "On est en train de s'unir avec les parents afin que la plainte soit commune".

Apostrophé par un père de famille sur Twitter, le maire du 19ème arrondissement, a affirmé qu'il avait "pris contact avec le commissariat pour booster l'enquête". François Dagnaud a par ailleurs précisé qu'il comprenait la "colère des parents et la tristesse des enfants". En 2016, un gang de voleurs de poussettes avait été démantelé. 160 poussettes avaient été retrouvées pour une valeur de 100.000 euros.