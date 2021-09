Des parents scandalisés par l'initiation tauromachique dans les centres de loisirs de Béziers

Des enfants des centres de loisirs de la ville de Béziers sont initiés depuis plusieurs années à la culture taurine. Mais ces activités sont activement dénoncées depuis le début du mois de septembre par les défenseurs de la cause animale.

D'un côté, ces derniers crient au scandale et réclament le retrait pur et simple de cette initiation. De l'autre, les aficionados, ardents défenseurs de la culture locale souhaitent sensibiliser les jeunes à la culture locale.

Ce mercredi matin, une sensibilisation a été organisée par le Colbac et des militants de la France Insoumise devant l'un des deux centres biterrois proposant cette activité. Celui de Martin Luther-King sur les bords de l'Orb.

"Vos enfants vont assister pendant trois mercredis à des sorties en lien avec le monde taurin. Protégeons nos enfants de ce spectacle sanguinaire", voilà ce que l'on peut lire sur un des tracts distribués.

Ces sorties sont organisées en partenariat avec les clubs taurins biterrois. "Le but est clairement d'initier à la tauromachie" lâche Sophie Maffre-Baugé (présidente du COLBAC) aux parents venus déposés leur enfant. "Je n'étais pas au courant. Je ne vois pas ce que cette initialisation vient faire ici", déplore une maman étonnée.

Comme d'autres parents choqués, cette mère d'un enfant de huit ans demande à la mairie de remplacer cette activité par une autre. "Je n'ai pas d'autre choix que de laisser mon fils ici. Je travaille. Mais il n'est pas question qu'il assiste à ces activités. Je suis anti-corrida".

Echange entre une maman et des opposants à la tauromachie Copier

Mobilisation d'opposants à la tauromachie à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

"En 2016, le comité des droits de l'enfance de l'ONU a recommandé à la France de tenir les enfants à l’écart de la tauromachie. Ce n'est pas respecté" déplore Sophie Maffre-Baugé, la présidente du Comité de Liaison Biterrois pour l'Abolition de la Corrida.

''Il n'est pas concevable d'éveiller les enfants au monde du taureau du combat'' dit Sophie Maffre-Baugé,la présidente du COLBAC Copier

"Il n'est pas concevable d'éveiller les enfants au monde du taureau de combat" dit Sophie Maffre-Baugé, la présidente du COLBAC.

"En 2019, des enfants ont assisté à une tienta (épreuve de sélection des vaches et taureaux reproducteurs), à un spectacle sans effusion de sang, avec une manipulation de la cape. Certains ont assisté à des entraînements des écoles taurines de Béziers." - Sophie Maffre-Baugé

De nombreux parents rencontrés devant le centre aéré Martin Luther-King assurent ne pas avoir été avertis en amont de ces sorties. "Faux" rétorque la mairie de Béziers. "Les parents sont informés. Les programmes remis en mains propres sont aussi visibles sur le site internet de la ville". Une salariée du centre de loisirs nous précise de son côté que de nombreux parents ne lisent pas les programmes proposés et laissent leurs enfants dans les centres sans se soucier des activités du jour.

Un déplacement au musée taurin de Béziers annulé

Ce mercredi, une sortie était organisée au musée taurin de Béziers. Mais finalement, ce déplacement a été annulé au dernier moment. "Nous allons désormais demander aux parents de donner par écrit leur accord pour chaque sortie que nous proposerons" dixit Robert Ménard.

"Tant qu'il n'y aura pas une loi interdisant l'entrée de la corrida aux mineurs, on ne changera rien."

''Que les opposants à la tauromachie fassent changer la loi'' dit le maire de Béziers Robert Ménard Copier

"Nous ne donnons plus d'argent à l'école taurine. Nous nous y sommes engagés publiquement. Pour le reste, il y a la loi. Les opposants à la tauromachie m'ont traîné devant la justice avec d'autres gens. Ils perdent systématiquement. Qu’ils fassent changer la loi'.'- Robert Ménard

Mobilisation d'opposants à la tauromachie à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Cette sensibilisation ce mercredi devant le centre aéré n'est pas une première pour le Colbac. Déjà, vendredi dernier, une quinzaine de membres s'est rassemblée sur les allées Paul Riquet avec des messages forts sur des pancartes. Ce vendredi, ils ont l'intention de revenir. En attendant, le COLBAC en appelle au gouvernement. Un courrier vient d’être envoyé ce mercredi au ministère de la Jeunesse et des sports afin de l'alerter sur cette initiative (voir ci-dessous)

"Aucune activité de ce type, faisant l'apologie de la violence des animaux, ne devrait être enseignée dans un centre de loisirs municipal" dénonce de son côté Valérie.

Mobilisation d'opposants à la tauromachie à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

"La corrida n'a pas lieu d'exister dans les centres aérés. Ce n'est pas sa place." - Une maman

Bernard Mula, le président de la Fédération des clubs taurins Biterrois, n'est pas surpris de cet acharnement des anti-corridas, mais "la loi ne nous interdit pas de proposer ces activités. Ces jeunes ont l'accord de leurs parents."

''Nous sommes dans la légalité'' dit Bernard Mula, le président de la Fédération des clubs taurins biterrois Copier

"On connaît aujourd'hui une violence et une délinquance chez les jeunes qui n'ont aucun lien avec les écoles taurines. S'ils veulent faire changer la loi, qu'ils s'adressent aux députés. Et à ce moment-là, peut-être, les choses évolueront." - Bernard Mula

Mobilisation d'opposants à la tauromachie à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Mobilisation d'opposants à la tauromachie à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Courrier envoyé à Sarah El Haïry Secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement. © Radio France - Stéfane Pocher

Courrier envoyé à Sarah El Haïry Secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement. © Radio France - Stéfane Pocher