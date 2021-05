Des paris hippiques douteux : l'association mayennaise Equistratis porte plainte contre X

Equistratis, le pôle de recherches et d’études sur la filière équine, basé à Montsûrs en Mayenne, porte plainte contre X auprès du Parquet National Financier pour escroquerie, corruption et blanchiment. Cette action porte sur des paris hippiques douteux.

Equistratis, le pôle de recherches et d’études sur la filière équine, basé à Montsûrs en Mayenne, porte plainte contre X auprès du Parquet National Financier pour escroquerie, corruption et blanchiment. Cette action porte sur des paris hippiques douteux, plusieurs centaines de courses en France et à l'étranger sont concernées.

Des centaines de courses en France et à l'étranger concernées

Ce sont les paris dits "Simple Placé", très populaires, qui posent problème. Le principe pour gagner : miser sur un cheval, un favori de préférence, et espérer, sans trop s'inquiéter, qu'il termine la course dans les trois premiers. Le PMU paye le turfiste 1,10 euro pour un 1 euro misé, soit 10% de gain. Le turfiste du dimanche est heureux, de quoi payer une tournée aux copains.

Des mises anormalement élevées

Mais les Mayennais d'Equistratis ont constaté un phénomène étonnant depuis un an : des mises anormalement élevées de plusieurs milliers, voire dizaines et même centaines de milliers d'euros sur le "Simple Placé", souvent des paris de dernière minute, l'oeuvre de "grands parieurs internationaux", beaucoup d'entre eux seraient basés dans des paradis fiscaux. Imaginez une mise par exemple de 500.000 euros sur un favori, il monte sur le podium, c'était prévisible, et ça fait une rente immédiate de 50.000 euros.

Plainte contre X pour escroquerie, corruption et blanchiment

Une dérive qui ne profite évidemment pas aux petits parieurs expliquent les avocats d'Equistratis qui se lancent dans la traque de joueurs peu scrupuleux qui ont fait des hippodromes un de leurs nouveaux terrains de jeux pour se remplir facilement et rapidement les poches.

Depuis le 1er avril dernier, le PMU a réduit à 5% le retour sur investissement pour un cheval en _"Simple Placé", s_oit un gain de 1 euro et 5 centimes pour 1 euro misé.