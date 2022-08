Deux partenaires du MHSC accusés de comportement raciste au stade de la Mosson

L’affaire s’est déroulée dimanche, lors du match entre Montpellier et Auxerre, en Ligue 1. L’incident a eu lieu dans les loges, entre plusieurs partenaires du Montpellier Hérault.

Patron de la société Neo Sols et Murs à Gigean, l'homme qui dénonce les faits est partenaire du club depuis quatre ans. Mais cette saison, ce dirigeant d’entreprise qui verse chaque année une jolie somme pour bénéficier de plusieurs places en loge, demande et obtient un autre emplacement, plus central que le précédent, où il cohabite désormais avec deux autres partenaires.

Seulement, la relation n’aura pas mis longtemps à s’envenimer. Dimanche, alors qu’il se présente au stade en compagnie de ses invités, notamment des clients, l'homme d'une trentaine d'années ainsi que ses convives auraient ainsi été pris à partie verbalement, et sans raison, par les deux nouveaux "colocataires" de la loge, dont l’identité n’a pas été révélée.

Des remarques agressives, d’abord. Avant que ne soient prononcés, à priori devant témoins, des propos déplacés, discriminants, humiliants et même racistes, liés notamment aux origines ou encore au repas servis par le club à la victime de cette histoire, à la mi-temps, alors même qu'aucune exigence particulière n'avait visiblement été formulée par qui que ce soit.

Pour l’heure, la direction du MHSC tente encore de tirer l’histoire au clair. Les deux partenaires devraient être entendus prochainement par le club et pourraient être sanctionnés si les propos tenus étaient avérés.

Une chose est certaine : pas du genre à cautionner ce type d’agissements, Laurent Nicollin et la direction commerciale prennent l’affaire très au sérieux.