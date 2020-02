Des passagers font un malaise : deux nouveaux avions déroutés à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Deux nouveaux avions ont été déroutés en cours de vol à l'aéroport Bordeaux-Mérignac dimanche 23 février 2020. Les deux fois à cause d'un malaise de passager.

Les incidents de ce type se suivent et se ressemblent ces derniers jours. Deux passagers ont fait un malaise à bord de deux avions différents dimanche 23 février. Résultat, les engins ont dû se dérouter à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac pour que les secours puissent intervenir.

A 8h02 tout d'abord, une femme de 57 ans ne se sent pas bien sur un vol Paris-Marrakech de la compagnie Royal Air Maroc. Puis à 9h29, c'est un homme de 66 ans qui se sent mal sur un vol Porto-Bruxelles de Tap Air Portugal. À chaque fois, les passagers ont été pris en charge par les secours et acheminés vers le CHU Pellegrin dans un état sans gravité.

Cinq vols déroutés à Bordeaux en deux semaines

Vendredi soir déjà, un avion qui effectuait un vol Easyjet Barcelone-Bristol avait dû se poser en urgence à Mérignac, là aussi pour un malaise. La semaine précédente, deux vols avaient également été déroutés, un Boeing 737 et un Airbus A220. Le second pour une avarie sur son moteur gauche.