Des patrouilles de police pour assurer la sécurité des élèves au Nord de Nantes

A la sortie des cours, secteur Morlière, au Nord de Nantes, la présence d'une vingtaine de policiers détonne au milieu des élèves. "On se demande qu'est-ce qu'il passe, s'étonne Oscar, en première au lycée Saint-Do. Au début, c'était un peu flippant. La première fois qu'on les a vus y'avait quarante fourgonnettes partout."

Agir plus rapidement en cas de vol

Depuis un mois, plusieurs équipages de polices municipale et nationale patrouillent autour des cinq établissements Saint-Do, Le Hérault, Gutemberg, Jean Rostand et Nicolas Appert, à Saint-Herblain et Orvault. "On est là pour sécuriser la plupart des collégiens et des lycéens qui empruntent les transports en commun. Ils sont parfois victimes d'agressions ou de vols", détaille le commandant Erwan Guillambert.

Car les élèves sont des proies faciles, selon le policier. "La semaine dernière deux lycéens de Nicolas Appert ont été victimes de vol. Du fait d'une présence policière accrue à ce moment, les auteurs ont pu être interpellés en flagrant délit." Cette occupation de la voie publique et des transports en commun se fait en coordination avec la compagnie Tan, tous les jours de 16h à 17h. Elle doit durer encore deux mois.