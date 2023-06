Des pêcheurs ramassaient illégalement jusqu'à 200 kg de palourdes par semaine sur l'étang-de-Berre

Ils pêchaient les palourdes par centaines de kilos sur l'étang de Berre. Une pêche illégale qui vient d'être mise au jour. Mardi, une trentaine de gendarmes du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée ont été engagés dans une vaste opération judiciaire mettant fin à plusieurs mois d’une enquête sur du travail dissimulé en bande organisée, pour de la pêche illégale de palourdes.

Sous la direction du procureur de la République d’Aix-en-Provence, les enquêteurs ont procédé à de multiples investigations. Celles ci ont mené au placement en garde à vue de quatre personnes plus particulièrement impliquées et à la mise en cause d’une dizaine d’autres profitant de la pêche illégale.

Des palourdes par centaine de kilos étaient pêchées à Châteauneuf-les-Martigues, Martigues et Marignane pour être revendues de Marseille ou à Sète, sans aucun agrément sanitaire. Ce sont plus de 200 kilos par semaine qui étaient ainsi prélevés dans l'étang, indique une source proche de l'enquête à France Bleu Provence, pour un chiffre d'affaire estimé à 1.200 euros par semaine.

Le comité régional des pêches, la prud’homie, la mairie de Châteauneuf-les-Martigues, le GIPREB (syndicat mixte pour l'étang de Berre) ont déposé plainte concernant cette activité illicite qui cause un dommage important à l’environnement.

Une pêche réglementée

Après la crise écologique de l'étang de Berre de 2018, la pêche à la palourde avait été restreinte. le stock est aujourd'hui redevenu "conséquent" selon le GIPREB , mais il y a des règles à respecter.

Ainsi, depuis le mois de novembre 2022 la pêche de palourdes est limitée à deux kilos par jour et par personne pour des pêcheurs "de loisirs". Une pêche limitée du lever au coucher du soleil et seulement les mercredi, samedi, dimanche et jours fériés jusqu'au 14 juillet, puis du 16 septembre au 31 décembre.

Pour les pêcheurs professionnels, les quantités autorisées sont de 50 kilos par jour et par pêcheur. La pêche est autorisée du 1er janvier au 14 juillet et du 16 septembre au 31 décembre, uniquement en semaine (du lundi au vendredi) du lever au coucher du soleil.

Pour tous, la taille minimale de capture est de trois centimètres pour la palourde japonaise et de 2,7 cm pour la coque.