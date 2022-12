Des peines allant jusqu'à 8 ans de prison prononcées au procès du "cocaïne drive" d'Apt

Si durant 48 heures l'ambiance est restée plutôt "détendue" dans la salle du tribunal correctionnel d'Avignon, les dernières minutes du procès ont, en revanche, été plus tendues. L'arrivée des policiers quelques minutes avant l'annonce des décisions laissait présager des mandats de dépôt... et c'est effectivement ce qui a été prononcé à l'encontre de deux des Co-prévenus présents. Si "l'association de malfaiteurs" n'a pas été retenu par le président et ses assesseurs, en revanche Grégory R. et Mathieu L. ont été reconnu coupable notamment de trafic, vente ou encore transports de stupéfiants. Des produits nécessaires au bon fonctionnement de ce "drive" situé à l'entrée d'Apt, sur la route d'Avignon. Les deux hommes qui s'apprêtent à passer leur première nuit derrière les barreaux écopent respectivement de 6 et 4 ans de prison ferme.

Des peines plus lourdes que le réquisitoire

Mais ce que l'on retiendra également, c'est la peine de 8 ans infligée à celui qui, au fil du procès, est apparu comme la véritable tête pensante de ce trafic, allant même, selon la Procureure à continuer de donner "des ordres depuis sa cellule". 8 ans là ou la Procureure n'en demandait que 6, même si les investigations n'ont pas permis de déterminer avec précision les quantités drogues écoulées ni même les sommes récoltées. Les condamnés ont 10 jours pour faire appel.