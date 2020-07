Des peines allant jusqu'à dix ans de prison à Tulle pour des trafics de drogue

Des peines, au moins aussi importantes que les trafics de stupéfiants mis en place par les auteurs, viennent d'être prononcées ce jeudi soir par le tribunal judiciaire de Tulle. C'est là que dix personnes répondaient, depuis trois jours, de leur implication dans plusieurs circuits de distribution de drogue.

Jusqu'à dix ans de prison

Le commerce, qui portait sur de l'héroïne et de la cocaïne, était alimenté depuis l'Espagne et les Pays-Bas. Les trois hommes à la tête de ces réseaux écopent des plus lourdes peines : l'un écope de quatre ans de prison avec maintien en détention, le second hérite d'une peine de six ans de prison avec mandat de dépôt, alors que le troisième est lui sanctionné d'une peine de dix ans de prison. Absent du procès, un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de cet homme de 43 ans.

Une femme relaxée

Un quatrième homme, rattaché à la Corrèze et qui a indirectement conduit à la découverte de tout cela, écope lui de trois ans ferme plus un an avec sursis. Tous les autres protagonistes sont aussi condamnés à l'exception d'une femme dont la relaxe avait été requise par le parquet. Elle a été mise hors de cause.