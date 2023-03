Des peines d'amende mais pas de prison pour deux activistes anti-bassines

Les deux activistes anti-bassines ont été reconnus coupables de dégradations. Décision rendue ce jeudi en début d'après-midi par le tribunal judiciaire de La Rochelle. Nathanaël, 28 ans, et Romain, 31 ans, étaient poursuivis pour avoir participé à la dégradation d'une retenue d'eau à Cramchaban , le 6 novembre 2021 en marge d'une manifestation interdite contre les bassines dans le Marais poitevin. Seul Romain était présent à l'audience. Les deux militants écopent de 500 et 700 euros d'amende , soit beaucoup moins que les cinq et six mois de prison avec sursis requis par le procureur le 5 janvier dernier. Mais ils n'en ont pas fini avec les ennuis judiciaires : un procès au civil doit se tenir le 7 septembre prochain. L'ASAI des Roches, propriétaire de l'ouvrage dégradé, réclame 572.000 euros de dédommagements.

ⓘ Publicité

Bien que soulagé de ne pas écoper de peine de prison, Romain retient surtout sa condamnation dans la salle des pas perdus. "On sait une fois de plus de quel côté se retrouve la justice. Nous, on est là pour défendre l'eau, pour défendre l'intérêt de tous. On le voit bien dans ce contexte de sécheresse, même monsieur le Président semble visiblement s'en rendre compte pour avoir annoncé au salon de l'agriculture potentiellement un plan de sobriété sur l'eau. On verra ce que tout cela va donner, mais je me demande comment peut-on encore nier le système qui nous pousse dans un cercle vicieux et destructeur ? Ce système, c'est bien l'agriculture intensive, l'agriculture productiviste. J'ai déjà répété de nombreuses fois qu'on n'est pas contre les agriculteurs. Au contraire, on est avec eux. On est juste contre le système qui les embraye dans leurs démarches, dans leurs dettes et qui les étouffe."

loading

Julien Le Guet (à gauche), Romain le militant condamné à la sortie du tribunal judiciaire de La Rochelle © Radio France - Eric Le Bihan

Digne du Larzac ou de Notre-Dame-des-Landes

A la sortie du tribunal judiciaire de La Rochelle, le porte-parole du collectif "Bassines non merci" a assuré à l'activiste condamné que le collectif aidera à payer les amendes. Julien Le Guet en a profité pour redire que le lutte continuait en attendant une annonce forte du gouvernement en matière de politique d'irrigation. Un nouveau rassemblement qu'il annonce international, est prévu les 25 et 26 mars prochain dans le pays mellois. "Si on n'a pas dans les trois semaines qui viennent une prise de parole gouvernementale disant que les méga-bassines, c'est fini, si on n'obtient pas d'ici le 25 mars, peut-être dans l'annonce du plan de [Christophe] Béchu qui devrait précéder la manif, un moratoire sur le dispositif technique méga-bassine, il faut s'attendre en Poitou à une mobilisation qui sera digne des rassemblements du Larzac, de la résistance de Notre-Dame-des-Landes."

loading

Julien Le Guet était accompagné pour l'occasion par la députée de la Creuse Catherine Couturier. Le collectif "Bassines non merci" et les militants condamnés s'interrogeaient encore en début d'après-midi sur la pertinence de faire appel de cette décision de justice. "Les camarades condamnés assument leurs peines et sont prêts à aller jusqu'au bout, parce que c'est un acte politique. En fait, tous ces procès-là sont des procès politiques. À chaque fois qu'ils s'en prennent à nous, qu'ils nous surveillent, ça nous attire plus de soutiens de gens de plus en plus déterminés à refuser ce diktat."

Une mobilisation internationale est prévue les 25 et 26 mars dans le pays mellois © Radio France - Eric Le Bihan

Détails des amendes