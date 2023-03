Des peines d'amende requises contre les membres d'Extinction Rébellion à La Rochelle

Des peines d'amende ont été requises ce mercredi contre les 12 écologistes d'Extinction Rébellion au tribunal judiciaire de La Rochelle. Le 28 mars 2021, ils avaient ouvert des panneaux publicitaires pour y scotcher des slogans anti-pubs. Le publiciste Clear Channel et la communauté d'agglomération de La Rochelle ont finalement décidé de les poursuivre en justice pour "dégradations". Les plaignants n'étaient pas présents à l'audience. Le procureur général a requis 400 euros pour chacun d'entre eux.

Un jugement démesuré pour l'avocat des prévenus, le bordelais Sylvain Galinat**.** "J'espère une relaxe parce que j'estime que l'infraction n'est pas constituée. Pour moi, ce n'est pas de la dégradation. Au sens pénal du terme, l'infraction n'existe pas, je l'ai plaidé longuement. Et au-delà, presque philosophiquement, intellectuellement, ils ont posé une affiche pour alerter sur l'importance de la loi climat qui allait être débattue à l'Assemblée Nationale, ça fait partie d'une information citoyenne sans doute utile et nécessaire. "Et les services de police confirment qu'il n'y a eu aucune dégradation ni sur les panneaux publicitaires, ni sur les affiches, ni sur le mécanisme d'ouverture et lumineux..."

Une audience marquée par des textes personnels lus par trois prévenus. Dont celle d'un père de famille, enseignant, engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique pour ses enfants. "Ils savent que pour leur avenir et pour la planète j'ai fait de mon mieux" s'est exprimé le prévenu très ému.

L'avocat des militants écologistes demande la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril prochain.