Clermont-Ferrand : 8 mois ferme pour deux jeunes interpellés à la Pradelle

Les deux hommes étaient jugés en comparution immédiate ce vendredi devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Agés de 18 et 26 ans, ils étaient poursuivis pour avoir détenu et transporté de la cocaïne ou d'avoir fait le guet. Ils avaient été interpellés mardi soir place de Lapadu-Hargues par les policiers de la BAC. Un peu plus de 20 grammes de cocaïne avaient été saisis par les fonctionnaires de police lors de cette interpellation.

L'interpellation avait eu lieu près d'un site connu, de la police et de la justice, comme un point de vente de stupéfiants, un "drive" commentera la présidente du tribunal.

Le plus jeune a déjà été condamné en avril dernier pour des faits similaires. Le plus âgé lui a déjà un long parcours judiciaire. Pas moins de 27 mentions au casier judiciaire.

Un "drive" de la drogue quartier de la Pradelle

Dans le box, le plus âgé indique avoir changé de position. Après avoir nié, il affirme être complice de ce trafic et "consommer de la dogue, du cannabis depuis l'adolescence, la cocaïne depuis quelques mois, une consommation d'un coût estimé à environ 250 euros par semaine".

Le plus jeune nie avoir fait le guet. "Je n'ai rien avoir avec un trafic, j'étais en pause ce jour-là, je ne participais au deal!" La présidente lui rappelle qu'il avait été interpellé au même endroit pour des mêmes faits supposés il y a quelques mois. Interpellé avec 1 500 euros en numéraire sur lui. "Je devais me payer le permis et un scooter" explique-t-il. Ce jeune de 18 ans confie aussi consommer du cannabis.

La présidente ne s'étendra pas sur les faits, ni la personnalité des prévenus.

Le représentant du parquet requiert 15 mois de prison ferme pour le plus âgé. 12 mois pour le plus jeune. Avec la révocation de sursis précédent.

En défense, l'avocat Jean-François Canis démonte le dossier. "Tout cela pour 1 gramme ? Oui il y a des riverains qui sont en souffrance à cause de ce trafic, oui ils ont du poids, c'est normal et il y a la presse présente dans cette salle mais ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre des mesures fortes à leur encontre." Me Canis, conseil du plus jeune : "s'il est incarcéré, ce n'est pas le même destin qui l'attend, vous le savez!"

C'est ensuite Mohamed Khanifar, qui prend le relai pour soutenir le plus expérimenté des deux prévenus. Il insiste d'abord sur la petite quantité de stupéfiants saisie. "Vous savez que c'est un profil compliqué mais qui essaie de s'en sortir."

Les juges condamneront les deux prévenus à 8 mois de prison ferme avec maintien en détention.