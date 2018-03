Des peines de 10 ans à la perpétuité dans l'affaire de la mort de Christophe Rambour

Par Marie-Gaëtane Comte, France Bleu Picardie

Un réquisitoire d'une heure et demie de l'avocate générale et des peines de 10 ans à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour celui qui est décrit comme le leader et que "tout accable" selon Anne-Laure Sandretto.