Des peines de 20 à 17 ans de prison pour les principaux agresseurs des époux Cassegrain aux assises du Loiret

A l'issue de six jours d'audience devant la cour d'assises du Loiret, le verdict est tombé très tard dans la soirée au procès des agresseurs des époux Cassegrain. Un procès pour vol en bande organisée avec arme et séquestration avec acte de torture ou barbarie en bande organisée. Des peines de 20 à 17 ans de prison ont été prononcées à l'encontre des trois principaux accusés. Les six jours de débats n'ont pas permis à l'entière vérité d'éclater.

Au 6ème jour du procès des assaillants des époux Cassegrain, les jurés de la cour d'assises du Loiret ont rendu leurs décisions après plus de 5 heures de délibéré. Verdict : 20 ans de réclusion ont été prononcés à l'encontre de Fouad Mammar, 17 ans pour Helder Ferreira-Martins et 17 ans et mandat d'arrêt pour Lhaouri Mohamdi, le 3ème assaillant en fuite. Pour les prévenus poursuivis pour recel : 12 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour Mamadou Diallo, 8 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour Sekou Konaté et 8 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour Zouhair Kouai. Des peines légèrement inferieures aux réquisitions du ministère public pour les trois principaux accusés.

Des intimes convictions mais pas de stricte vérité

La dernière journée d'audience ce mardi 9 février n'a pas permis d'éclaircir les nombreuses zones d'ombres qui entourent encore cette affaire. Scandalisée par ce qu'a pu subir ce couple "humilié, pillé, torturé", l’avocate générale, Laura Heurtebise ne fait pas de distinction ou si peu entre les trois principaux accusés "qui se moquent de vous" dit-elle aux jurés. "Peu importe qui était dans le garage, peu importe qui tenait Mr Cassegrain, peu importe qui tenait le chalumeau" tous sont co-auteurs du cambriolage en bande organisée et de la séquestration avec actes de barbarie ajoute la magistrate.

"Le spectre du chalumeau" pour Me Thierry Chirez. L’avocat d’Helder Ferreira-Martins, l’un des deux détenus dans le box, présent au domicile des Cassegrain, est "convaincu" pour sa part que son client est celui qui était dans la chambre "à surveiller Madame Cassegrain" et non pas l’un des tortionnaires. "Une intime conviction qui n’est pas celle du ministère public, pas celle de la partie civile, il manquerait plus que j’en ai une 3ème" plaide l’avocate de Fouad Mammar, l’autre assaillant dans le box. Pour Me Agnès Bonardi "il n’existe aucune stricte vérité" à l’issue de six jours de procès. Il est vrai que sans ADN, sans preuves, sans aveux, avec seulement quelques éléments insuffisants, bien difficile de savoir vraiment qui a fait quoi précisément cette nuit-là.

Les époux Cassegrain sans réponse

Dignes durant tout le procès, les époux Cassegrain n'ont pas eu les réponses qu'ils attendaient depuis maintenant quatre ans et demi. "Je cherchais vraiment, vraiment, vraiment la vérité" confesse Corinne Cassegrain. "Ils avaient six jours pour parler, pourquoi n'ont-ils pas parler ?" s'interroge la victime. L'épouse de Bertrand Cassegrain, elle même frappée, bâillonnée, attendait "apprendre des choses, savoir pourquoi nous, pourquoi ces violences, cet acharnement". Corinne Cassegrain ajoute "je pensais avoir à faire à des gens avec un minimum d'humanité, je savais déjà qu'ils en avaient pas beaucoup et pour le coup ils en ont pas du tout, du tout, du tout". Avant que les jurés ne partent délibérer, les cinq accusés ont tous demandé pardon. Un pardon que les époux Cassegrain ne sont pas prêts pour l’instant à accorder.