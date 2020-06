Des peines de 3 à 6 ans de prison ferme requises contre les acteurs de la mutinerie d'Uzerche en Corrèze

Le procès de la mutinerie du centre de détention d'Uzerche avait lieu ce jeudi à Tulle. 8 détenus ont comparu. Des peines de 3 à 6 ans de prison on été requises à leur encontre.

Le 22 mars dernier une énorme mutinerie avait eu lieu au centre de détention d'Uzerche. Une centaine de détenus s'étaient regroupés sur les toits de l'établissement. Les cellules et coursives de deux bâtiments avaient été saccagées et incendiées. Ce qui a contraint l'administration à transférer 340 détenus vers d'autres prisons. Le coût des réparations est estimé à 2,7 millions d'euros.

Une politique pénale trop répressive

A l'origine de cette révolte d'une rare violence, "des scènes de guerre" avaient témoigné les surveillants du centre, on avait alors beaucoup évoqué le confinement qui avait entraîné la suppression des parloirs. Mais ce n'est pas une explication suffisante selon Michel Labrousse l'avocat de l'un des accusés. Selon lui est en cause également "la politique pénale menée depuis ces deux dernières années" au centre de détention d'Uzerche. "Des événements comme des mauvais comportements vis-à-vis des gardiens qui n'étaient pas jusqu'à ce jour punis si ce n'est pas quelques jours de mitard, se sont retrouvés systématiquement devant le tribunal correctionnel". Avec à la clef des peines de prison qui se rajoutent pour les détenus. Ce qui a "exaspéré les détenus" assure Michel Labrousse

Une mutinerie préméditée

Mais comment cela a vraiment commencé ? Les détenus au procès, qui comparaissaient en visio-conférence depuis le centre de détention, jurent que rien n'était prémédité. Même quand les faits les contredisent. L'un d'eux notamment avait dit le matin même de la mutinerie à un surveillant qu'il "allait rentrer tard ce soir chez lui". Mais si c'est prémédité, qui est derrière tout ça ? Pas les 8 prévenus, enfin disent-ils. Mais impossible de démêler le vrai du faux dans leur propos. Tout assurent n'avoir rien fait d'ailleurs, d'être sagement resté dans leur cellule. Et lorsque la présidente du tribunal fait valoir à untel un témoignage de surveillant qui l'a formellement identifié sur un toit, celui-ci répond "le surveillent se trompe". "Il ment". "Pourquoi mentirait-il ?" demande la présidente. "Parce qu'il est contre moi" lui répond-on.

Des tags de soutien aux détenus

Pour la procureur les faits sont suffisamment établis et graves pour requérir des peines de prison ferme pour les 8 prévenus. De 3 à 6 ans selon le degré d'implication de chacun. Le jugement a été mis en délibéré au 23 juin. 47 autres détenus ont été mis en cause dans cette mutinerie mais ils seront jugés par les tribunaux des départements où ils ont été transférés. En marge du procès ce mardi à Tulle des tags ont été découverts dans une rue de la ville. 17 inscriptions au total disant "solidarité avec les inculpés d'uzerche" ou encore "feu aux prisons". La ville a porté plainte et une enquête est ouverte.