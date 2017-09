Des peines de 9 et 13 ans de prison pour "le plus gros casse de l'histoire de Limoges"

La cour d'assises de la Haute-Vienne a condamné un homme à 13 ans de prison ferme pour le braquage du supermarché Casino de Panazol et de la bijouterie Philipparie, à Limoges, durant l'été 2013. Son complice écope de 9ans de prison, malgré ses dénégations tout au long de l'affaire.

Après quatre heure de délibéré, les jurés ont rendu leur verdict ce mercredi dans l'affaire de braquage jugée depuis lundi par la cour d'assises de la Haute-Vienne. Le braqueur, âgé de 37 ans, est condamné à 13 ans de prison. Dès le départ il avait avoué le braquage du supermarché Casino de Panazol en juillet 2013, puis celui de la bijouterie Philipparie à Limoges, le mois suivant. Malgré son dénégations, son co-accusé âgé de 30 ans, écope lui de 9 ans de prison.

La bijouterie Philipparie, c'est le plus gros casse de l'histoire de Limoges - Xavier Pasturel, avocat général

Ces peines sont inférieures aux réquisitions de l'avocat général qui avait réclamé 20 ans de prison pour le braqueur et 10 ans pour son complice. Il a mis en avant la gravité des faits, notamment au vu du butin. Xavier Pasturel a rappelé que la précédente affaire de cette ampleur à Limoges remontait à 1996, avec l'attaque d'un fourgon blindé transportant 1,6 de francs. En comparaison, le butin volé à la bijouterie Philipparie avoisinait une valeur de 300.000 euros à la revente, soit 2 millions de francs.

Des victimes absentes de ce procès

Dans ses réquisitions l'avocat général a aussi mis en avant le traumatisme des employés braqués. Un point relativisé par les avocats de la défense qui soulignent que personne ne s'est porté partie civile dans cette affaire. C'est rarissime. Preuve pour eux que l'impact psychologique n'a pas été si marquant.

Un braqueur à l'ancienne, chevronné mais non violent

"Mon client braque, mais il n'a pas envie de faire de mal. Il n'est pas dangereux" a insisté maitre Julia Benaïm dans sa plaidoirie. Elle demandait aux jurés une peine juste pour son client. "Il doit être puni, pas enseveli". Sachant que ce récidiviste déjà jugé deux fois par des cours d'assises, cumulait avant cette condamnation 45 ans de prison au compteur. Ça fera donc 13 de plus, contre 9 pour son complice qui a toujours nié les faits. Il encaissé la nouvelle sans broncher et se laisse le temps de réfléchir à un éventuel appel. Le braqueur a lui déjà annoncé qu'il acceptait sa peine et ne ferait pas appel.