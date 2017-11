Des peines de prison ferme pour celles qui ont aidé une jeune avignonnaise à partir en Syrie faire le Djihad

Deux femmes reconnues coupable d'avoir aidé une jeune avignonnaise à partir en Syrie en janvier 2014, elles ont été condamnées à des peines de prison ferme et à 100 mille euros de dommages et intérêts.

De la prison ferme pour les deux jeunes femmes reconnus coupables cette nuit à Paris d'avoir aider une jeune avignonnaise à partir en Syrie faire le Djihad.

Jugement du Tribunal Correctionnel de Paris dans le procès Nora, du surnom de cette avignonnaise partie en Syrie en 2014, elle avait 15 ans à l'époque, à l'encontre de ces deux jeunes femmes, condamnée à deux ans de prison ferme pour l'une et un an de prison ferme pour l'autre. Elle devront également verser 100 mille euros de dommages et intérêts à la famille de l'avignonnaise dont on est toujours sans nouvelle.