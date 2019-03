Des peines de prison ferme pour des gilets jaunes à Caen

Le tribunal correctionnel de Caen a jugé quatre gilets jaunes ce mercredi. Ils ont participé à l'une des actions les plus violentes du mouvement social dans l'agglomération caennaise en décembre dernier. Ils ont écopé de peines allant de six mois à un an ferme. Deux sont retournés en prison.

Caen, France

Quatre gilets jaunes ont été condamnés ce mercredi soir par le tribunal correctionnel de Caen. La justice les a reconnu coupable d'entrave à la circulation, de dégradations de véhicules de gendarmeries et de violences sur les gendarmes. Le 29 décembre dernier, ils ont pris part à l'une des actions les plus violentes du mouvement social dans l'agglomération caennaise, devant l'hypermarché Cora à Rots. Confondus par les images de la vidéo-surveillance, les prévenus ont fait pâle figure devant le tribunal.

Pères de famille pour trois d'entre-eux, ils ont tous un travail et partagent, au moment des faits, les revendications des gilets jaunes sur le prix du carburant et les taxes. Ils ont tous été condamnés à des peines allant de six mois à un an ferme. Avant l'audience, trois des quatre suspects étaient détenus. Deux sont retournés en prison.