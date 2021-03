Des peines de prison ferme pour des trafiquants de drogue à Cherbourg

Ce lundi, six membres d'un trafic de drogue ont été jugés en comparution immédiate au tribunal de Cherbourg. Les peines vont de neuf mois à six ans de prison ferme pour cinq des prévenus.

Six prévenus ont été présentés en comparution immédiate ce lundi devant le tribunal de Cherbourg. Ils étaient entendus dans le cadre d'un trafic de stupéfiants démantelés par les gendarmes. Le principal instigateur a été condamné à six ans de prison ferme, deux autres à deux ans dont un ferme, deux autres encore à 21 mois dont 12 ferme, et un dernier à une ordonnance pénale.

Tout part d'un contrôle ferroviaire réalisé en décembre dernier par la communauté de brigade de Valognes. Des investigations sont menées et d'identifier un trafic de drogue et des maillons d'un réseau bien organisé.

Garde à vue

Fin février, la compagnie de Cherbourg-en-Cotentin déclenche une opération judiciaire pour intercepter un véhicule et interpeller ses occupants : trente militaires de la compagnie, du peloton de surveillance et d'intervention (Psig) et des équipes cynophiles sont déployés. Six personnes sont placées en garde à vue.

La perquisition du véhicule a permis de mettre la main sur :

2,2 kilos de résine de cannabis

50 grammes de cocaïne

20 grammes d'ecstasy

A cela s'ajoute, lors de la perquisition du domicile des mis en cause :