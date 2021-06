De un à 4 ans de prison pour les 6 alèsiens interpellés en début de semaine par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale. Ils répondaient en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de trafic d'armes et de stupéfiants.

Des peines de prison prononcées pour les 6 trafiquants d'armes et de stupéfiants alésiens

6 habitants d'Alès et de sa région, ont été jugés ce jeudi en comparution immédiate devant le tribunal de grande instance d'Alès. Ils écopent de un an à 4 ans de prison pour leur participation à un trafic de drogue et d'armes. C'est la brigade de recherche de la gendarmerie d'Alès qui y a mis un terme.

Suite à un renseignement

Après avoir recueilli un renseignement, il y a quelques mois, la brigade de recherches se met en chasse sur des faits de trafic d'armes et de stupéfiants. 6 individus habitant dans les environs d'Alès, (La Grand-Combe, Saint-Ambroix, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Privat-des-Vieux et La Vernarède), sont identifiés et placés en garde à vue.

Des stupéfiants et des armes découverts

80 gendarmes du Gard ainsi que l'antenne GIGN d'Orange ont été nécessaires pour cette opération judiciaire. A l'issue des perquisitions domiciliaires, une dizaine d'armes (fusils de chasse et armes de poing) et des produits stupéfiants (cocaïne, résine de cannabis) et 90 pieds de cannabis ont été saisis.

